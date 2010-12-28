La Audiencia Nacional se declara incompetente para tratar la denuncia de FACUA contra los controladores
La traslada a la Fiscalía Provincial de Madrid, que tramita diligencias de investigación. FACUA presentará una nueva denuncia penal en el juzgado sobre el que recaiga el caso.
FACUA.org
España-28/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para tratar la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra los controladores aéreos que realizaron un paro salvaje el 3 de diciembre, al igual que la formulada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por lo