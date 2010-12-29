FACUA calcula que la subida de la luz de enero supondrá 6,77 euros mensuales para el usuario medio
Más del doble de los 3,20 euros anunciados por el Gobierno. FACUA desarrolla una campaña para que los usuarios muestren a Zapatero su rechazo al tarifazo.
FACUA.org
España-29/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción calcula que la subida de la luz aprobada por el Gobierno para el mes de enero de 2011 aumentará la factura mensual del usuario medio en 6,77 euros (5,46 más el 24,03% que representan los impuestos sobre la electricidad y IVA). El incremento, que s