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Ir al cine cuesta un 7% más que hace un año, según un estudio de FACUA

El precio medio de una entrada en España es de 6,35 euros en días laborables y 6,50 en fines de semana y festivos. Las capitales más caras son Albacete, A Coruña, Oviedo y Madrid. Las películas en 3D cuestan un 40% más.

FACUA.org
España-29/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de 145 cines en las cincuenta capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas

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