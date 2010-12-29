Ir al cine cuesta un 7% más que hace un año, según un estudio de FACUA
El precio medio de una entrada en España es de 6,35 euros en días laborables y 6,50 en fines de semana y festivos. Las capitales más caras son Albacete, A Coruña, Oviedo y Madrid. Las películas en 3D cuestan un 40% más.
FACUA.org
España-29/12/2010
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