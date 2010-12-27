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FACUA critica el brutal tarifazo eléctrico aprobado por el Gobierno

Reclama transparencia sobre la subida. El incremento puede ser muy superior al 9,8% anunciado en función del nivel de consumo de las familias.

FACUA.org
España-27/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica el brutal tarifazo eléctrico aprobado por el Gobierno y lamenta que en plena crisis económica castigue la economía de las familias para satisfacer los intereses del sector energético.

FACUA considera que la metodolog&

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