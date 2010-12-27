FACUA critica el brutal tarifazo eléctrico aprobado por el Gobierno
Reclama transparencia sobre la subida. El incremento puede ser muy superior al 9,8% anunciado en función del nivel de consumo de las familias.
FACUA.org
España-27/12/2010
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