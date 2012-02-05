FACUA informa
Boletín semanal número 171
05/02/2012
FACUA felicita al presidente de la CNMV por su 'humor negro' al llamar "problemas puntuales" el macrofraude de las participaciones preferentes
FACUA Córdoba atendió 1.560 consultas y reclamaciones durante el 2011
Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones baten todos sus records
FACUA considera un insulto a los usuarios que la CNE dé sólo una semana para recibir propuestas sobre el déficit tarifario
Carrefour alerta de la retirada de tres electrodomésticos
El Gobierno elimina el Instituto Nacional del Consumo, que será fagocitado por la Aesan
FACUA recomienda a los afectados por las participaciones preferentes que pidan la nulidad del contrato
FACUA Granada recomienda a los usuarios afectados por el corte de Jazztel que reclamen indemnizaciones a la compañía
FACUA considera una grave falta de respeto a los pasajeros la petición de la Generalitat a Fomento de que no multe a Spanair
FACUA Granada firma un contrato con la Diputación de Granada
FACUA Sevilla y Asocasión firman un convenio de colaboración
La Junta de Andalucía y las tres organizaciones de consumidores firman el I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores
FACUA considera de extrema urgencia que se obligue a las aerolíneas a depositar fianzas para garantizar indemnizaciones en caso de quiebra
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