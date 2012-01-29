FACUA considera de extrema urgencia que se obligue a las aerolíneas a depositar fianzas para garantizar indemnizaciones en caso de quiebra
La Ley Concursal, que coloca a los usuarios a la cola de los acreedores, impide en muchos casos que puedan recuperar su dinero.
FACUA.org
España-29/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera de extrema urgencia un cambio legal que obligue a las compañías aéreas y otras empresas de servicios a depositar fianzas para que los usuarios puedan recuperar su dinero y cobrar las correspondientes indemnizaciones en caso de qui