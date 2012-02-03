Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones baten todos sus records
FACUA reclama a Gobierno y comunidades autónomas que controlen al sector y le apliquen de una vez multas proporcionales a los graves fraudes que se cometen.
FACUA.org
España-03/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones tramitadas por FACUA-Consumidores en Acción batieron todos sus records en 2011. El balance anual ¿Qué denuncian los consumidores?, que la asociación ha presentado este viernes en rueda de prensa, refleja