FACUA informa
Boletín semanal número 20
15/03/2009
FACUA reclama cambios normativos para frenar los abusos contra la infancia por parte de numerosos sectores empresariales
FACUA Málaga celebra su Asamblea General de Socios
Sevillana Endesa comenzará a devolver el lunes las cantidades cobradas de más a los usuarios en Andalucía
FACUA exige a Nutrexpa que retire del mercado su Cola Cao Light
FACUA Córdoba alerta sobre ofertas irregulares de Unión Fenosa
FACUA Sevilla y la Asociación de Abogados Jóvenes de Sevilla firman un convenio de colaboración
FACUA Andalucía premia al Hospital de Jerez, Consumo de la Diputación de Córdoba y nueve ayuntamientos sevillanos
FACUA Córdoba entrega los premios del I Concurso Provincial de Fotografía para Jóvenes Estudiantes
Canarias y Extremadura se suman a Andalucía y Baleares al imponer a las eléctricas la devolución de las cantidades facturadas irregularmente
FACUA Andalucía celebra la XV edición de sus Premios 15 de marzo, con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA replica a Sebastián que la factura mensual sólo está provocando perjuicios a los consumidores
FACUA denuncia a 11 compañías de servicios de contenidos para móviles
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que inicie una investigación sobre el acceso a datos personales por empresas 'quitamultas'
FACUA Málaga renueva el convenio de colaboración con la Empresa de Aguas de la capital
Demanda judicial contra Movistar en Venezuela por un cúmulo de abusos y fraudes contra los usuarios
Constituida la comisión de seguimiento del convenio entre FACUA Málaga y el Colegio de Médicos de la provincia
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