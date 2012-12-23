FACUA informa

Boletín semanal número 217
23/12/2012

Qué hacer ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas

FACUA insta a los usuarios a denunciar los abusos de las aerolíneas con la campaña #Aeroderechos

FACUA Madrid muestra su apoyo a las jornadas de huelga convocadas en la sanidad pública autonómica

FACUA informa sobre un fallo en el asa de transporte de los carritos Bugaboo Cameleon y Donkey

Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 213% en las tarifas de los autobuses urbanos

FACUA desconfía del arbitraje anunciado para las preferentes bajo control de asesores privados

FACUA cree que el aval del TC deja al Gobierno sin excusas para negar a los inmigrantes el derecho a la sanidad

FACUA Madrid ve inaceptable que los padres separados tengan que pagar para poder ver a sus hijos

Rodrigo Rato es uno de los cinco peores directivos del mundo, según 'Bloomberg Business Week'

Lucha contra los fraudes en el sector eléctrico

FACUA advierte de la ilegalidad del modelo de tarifas eléctricas que pretende implantar Industria

FACUA Andalucía prepara el lanzamiento de una campaña sobre envejecimiento activo

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