FACUA desconfía del arbitraje anunciado para las preferentes bajo control de asesores privados
La asociación considera una tomadura de pelo conceder al propio sector que dio cabida a estos abusos la potestad de decidir cuándo ha existido mala práxis o no.
FACUA.org
España-18/12/2012
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