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FACUA desconfía del arbitraje anunciado para las preferentes bajo control de asesores privados

La asociación considera una tomadura de pelo conceder al propio sector que dio cabida a estos abusos la potestad de decidir cuándo ha existido mala práxis o no.

FACUA.org
España-18/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción desconfía del procedimiento de arbitraje anunciado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para los tenedores de participaciones preferentes en Bankia-BFA.

La asociación se pregunta cuál

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