Nuestras accionesPor usar los Puntos de Encuentro Familiar

FACUA Madrid ve inaceptable que los padres separados tengan que pagar para poder ver a sus hijos

La asociación rechaza el grave perjuicio que le puede ocasionar este tipo de situaciones de desamparo y desprotección a los menores.

FACUA.org
Madrid-18/12/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid rechaza las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad para imponer a los padres separados el pago por utilizar los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para poder ver a sus hijos.

Las nuevas tarifas, que están incluidas en los servicios proporcionados por la Conse

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos