FACUA Madrid ve inaceptable que los padres separados tengan que pagar para poder ver a sus hijos
La asociación rechaza el grave perjuicio que le puede ocasionar este tipo de situaciones de desamparo y desprotección a los menores.
FACUA.org
Madrid-18/12/2012
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FACUA Madrid rechaza las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad para imponer a los padres separados el pago por utilizar los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para poder ver a sus hijos.
Las nuevas tarifas, que están incluidas en los servicios proporcionados por la Conse