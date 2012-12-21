FACUA insta a los usuarios a denunciar los abusos de las aerolíneas con la campaña #Aeroderechos
La asociación ofrece asesoramiento a través de su web y de sus perfiles en Facebook y Twitter sobre problemas que pueden sufrir los viajeros.
FACUA.org
España-21/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción insta a los usuarios a denunciar los abusos de las compañías aéreas con la campaña #Aeroderechos, en la que les ofrece asesoramiento sobre qué pueden reclamar si son víctimas de grandes retrasos, cancelaciones, over