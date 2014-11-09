FACUA informa
Boletín semanal número 315
09/11/2014
FACUA Córdoba considera un despropósito que no haya más controles públicos sobre los servicios en hospitales
Mercadona cambia el etiquetado de su chocolate 'Sin lactosa' tras la intervención de FACUA
FACUA reclama la devolución de decenas de millones cobrados de más por los nuevos contadores de la luz
FACUA Sevilla lamenta que las ordenanzas de 2015 no amortigüen los incrementos sufridos en años anteriores
FACUA Córdoba exige su participación en el Consejo Asesor de Comercio del Ayuntamiento
FACUA aconseja pedir el reembolso de los gastos causados al suspenderse los conciertos de Isabel Pantoja
FACUA Granada denuncia a siete gimnasios por incumplir la ley en la contratación de servicios en sus webs
FACUA publica su 'Memoria 2013'
FACUA pide a Sanidad que haga públicos los informes sobre los nuevos fármacos para la hepatitis C
Organizaciones sociales andaluzas registran una ILP que reclama una renta básica como derecho
FACUA pide a Sanidad que regule el etiquetado de los productos no aptos para intolerantes a la lactosa
FACUA pide a Bruselas que intervenga ante la ilegalidad de las tarifas de luz y gas en España
La luz subió en octubre un 18,3% con respecto a enero, según un análisis de FACUA
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