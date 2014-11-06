Nuestras accionesLa factura de cada usuario se hincha en 3,92 euros al año

FACUA reclama la devolución de decenas de millones cobrados de más por los nuevos contadores de la luz

Las eléctricas aplican una tarifa por el alquiler de los equipos de medida que la ley sólo permite si están integrados en un sistema de telegestión. La asociación ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras.

FACUA.org
España-06/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España por irregularidades en las tarifas aplicadas en el alquiler de los nuevos contadores.

La asociación reclama a l

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos