FACUA reclama la devolución de decenas de millones cobrados de más por los nuevos contadores de la luz
Las eléctricas aplican una tarifa por el alquiler de los equipos de medida que la ley sólo permite si están integrados en un sistema de telegestión. La asociación ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras.
FACUA.org
España-06/11/2014
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Cada usuario afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto. | Imagen: Endesa.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una batería de denuncias contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España por irregularidades en las tarifas aplicadas en el alquiler de los nuevos contadores.
La asociación reclama a l