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FACUA Granada denuncia a siete gimnasios por incumplir la ley en la contratación de servicios en sus webs

Los centros no proporcionan la información legalmente exigible al usuario y/o carecen de política de seguridad o protección de datos.

FACUA.org
Granada-05/11/2014
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FACUA Granada ha denunciado a siete gimnasios de la provincia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía por incumplir la normativa referente a la contratación de servicios a través de internet.

La asociación ha analizado las casi cuarenta webs existen

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