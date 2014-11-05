FACUA Granada denuncia a siete gimnasios por incumplir la ley en la contratación de servicios en sus webs
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FACUA.org
Granada-05/11/2014
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FACUA Granada ha denunciado a siete gimnasios de la provincia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía por incumplir la normativa referente a la contratación de servicios a través de internet.
La asociación ha analizado las casi cuarenta webs existen