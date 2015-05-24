FACUA informa
Boletín semanal número 343
24/05/2015
FACUA Catalunya recomienda a los usuarios afectados la avería en Cercanías que reclamen una compensación
Las Palmas, Sevilla y Ourense, ciudades que acumulan más retrasos en recursos contra multas e impuestos
Organizaciones sociales y sindicatos entregan en Almería las firmas por una renta básica de inclusión
Multa a Vodafone por incluir a un usuario en un registro de morosos tras dictaminarse que no existía deuda
FACUA lleva al Ayuntamiento de Sevilla a los tribunales por castigar sus críticas negándole subvenciones
FACUA critica que la ley de segunda oportunidad dificulta la reestructuración de la deuda hipotecaria
Ordenan la retirada de cinco punteros láser de las marcas Xia Jie y Ki por provocar lesiones oculares
3 años de retraso en el organismo que resuelve las reclamaciones de los sevillanos por multas e impuestos
FACUA denuncia la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y las CCAA
Organizaciones sociales y sindicatos entregan en Sevilla 12.000 firmas por una renta básica de inclusión
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2014'
FACUA Almería participa en el III Encuentro Municipal de Asociaciones en El Ejido
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