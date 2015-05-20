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Ordenan la retirada de cinco punteros láser de las marcas Xia Jie y Ki por provocar lesiones oculares

Sanidad ha prohibido la venta de estos artículos que se presentan con apariencia de bolígrafo, llavero y linterna.

FACUA.org
España-20/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de cinco de punteros láser fabricados por las marcas Xia Jie y Ki debido por ser potencialmente peligrosos para la vista.

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