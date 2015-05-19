Nuestras accionesArbitrariedad y descoordinación en las actuaciones de los organismos competentes

FACUA denuncia la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y las CCAA

Los bancos hacen caso omiso de cinco de cada seis resoluciones del Banco de España mientras el Ministerio de Economía y las autoridades autonómicas de protección al consumidor no aplican sanciones. Sanidad tampoco impulsa acciones de cesación contra las prácticas fraudulentas.

FACUA.org
España-19/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y las comunidades autónomas. La asociación considera un escándalo la permisividad, arbitrariedad y descoordinación en las actuaciones de los organi

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