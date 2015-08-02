FACUA informa
Boletín semanal número 353
02/08/2015
El BdE insta a la banca a cobrar una sola comisión por utilizar cajeros pero no anuncia sanciones
FACUA Granada lamenta que el Observatorio de Movilidad nazca sin vocación de participación real
#SubeLaLuz El recibo se encarece un 11,4% entre enero y julio frente a los siete primeros meses de 2014
Telecomunicaciones, eléctricas y bancos, los sectores más denunciados por los consumidores en Madrid
FACUA denuncia ante el Banco de España la doble comisión por sacar dinero en cajeros
FACUA ve una tomadura de pelo las condiciones para dar atención primaria a los inmigrantes irregulares
FACUA detecta diferencias de hasta el 82% en las tarifas de las ITV según la comunidad autónoma
FACUA Jaén critica el cierre de la oficina de Endesa que operaba en Linares y su comarca
FACUA Granada insta a los usuarios a reclamar ante las irregularidades del festival Urban by Honey Latin
Telecos, banca y eléctricas, las reinas del fraude según los andaluces entre enero y junio de 2015
FACUA Granada denuncia a los cines Serrallo Plaza por no devolver el dinero tras un corte en la proyección
34 organizaciones ciudadanas firman un manifiesto en defensa del autoconsumo eléctrico
FACUA Málaga satisfecha por el acuerdo unánime del pleno municipal para modificar la tarifa del agua
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