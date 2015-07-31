El BdE insta a la banca a cobrar una sola comisión por utilizar cajeros pero no anuncia sanciones
FACUA reclama multas proporcionales al beneficio extra que reporta cobrar dos veces por un único servicio desde que La Caixa comenzó a hacerlo.
FACUA.org
España-31/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Este jueves, FACUA remitió una denuncia al Banco de España en la que le solicita la aplicación de multas por el doble cobro proporcionales al beneficio extra que han reportado estas prácticas. | Imagen: flickr.com/anzalone1 (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Banco de España (BdE) no haya anunciado sanciones económicas por el doble cobro de comisiones en cajeros pese a confirmar que se trata de una práctica ilegal en un