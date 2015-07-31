Nuestras accionesAplicada por La Caixa y anunciada por BBVA y Santander

El BdE insta a la banca a cobrar una sola comisión por utilizar cajeros pero no anuncia sanciones

FACUA reclama multas proporcionales al beneficio extra que reporta cobrar dos veces por un único servicio desde que La Caixa comenzó a hacerlo.

FACUA.org
España-31/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Banco de España (BdE) no haya anunciado sanciones económicas por el doble cobro de comisiones en cajeros pese a confirmar que se trata de una práctica ilegal en un

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