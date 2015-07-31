El BdE insta a la banca a cobrar una sola comisión por utilizar cajeros pero no anuncia sanciones

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Este jueves, FACUA remitió una denuncia al Banco de España en la que le solicita la aplicación de multas por el doble cobro proporcionales al beneficio extra que han reportado estas prácticas. | Imagen: flickr.com/anzalone1 (CC BY-SA 2.0)