FACUA ve una tomadura de pelo las condiciones para dar atención primaria a los inmigrantes irregulares
Sanidad condiciona el acceso a los servicios públicos de salud al empadronamiento por más de un año. La asociación reclama la derogación del Real Decreto que impide el acceso universal a este sector.
FACUA.org
España-30/07/2015
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Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Imgen: flickr.com/lamoncloa_gob_es (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera una tomadura de pelo el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que devolverá la atención primaria a los inmigrantes irregulares. Cuatro meses después de comprometerse a hacerlo, ahora lo condiciona a que los af