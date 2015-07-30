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FACUA ve una tomadura de pelo las condiciones para dar atención primaria a los inmigrantes irregulares

Sanidad condiciona el acceso a los servicios públicos de salud al empadronamiento por más de un año. La asociación reclama la derogación del Real Decreto que impide el acceso universal a este sector.

FACUA.org
España-30/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera una tomadura de pelo el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que devolverá la atención primaria a los inmigrantes irregulares. Cuatro meses después de comprometerse a hacerlo, ahora lo condiciona a que los af

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