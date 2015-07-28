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Telecos, banca y eléctricas, las reinas del fraude según los andaluces entre enero y junio de 2015

Las autoridades competentes del Gobierno central y la Junta de Andalucía siguen sin actuar con contundencia contra las empresas que vulneran la legislación, critica FACUA Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-28/07/2015
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Telecomunicaciones, banca y eléctricas son los sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA durante el primer semestre de 2015.

El balance semestral ¿Qué denuncian los consumidores andaluces? (

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