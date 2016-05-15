FACUA informa
Boletín semanal número 394
15/05/2016
Un prestamista ofrece eliminar a usuarios del Asnef desde una SL inexistente simulando el aval de FACUA
El Corte Inglés devuelve los 2.300 euros que cargó a un socio de FACUA Madrid por compras que no hizo
FACUA pide a la Junta de Extremadura participación en la elaboración de la norma de publicidad sanitaria
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Note E11 y Tiida C11 por problemas con el airbag
FACUA denuncia a otros siete cines de Galicia por prohibir la entrada de comida y bebida del exterior
FACUA Madrid logra que un juez anule por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una anciana
FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le dé participación en las políticas sobre comercio ambulante
"Tú también puedes tener una igual": La caspa machista del champú VR6 motiva la denuncia de FACUA
FACUA Málaga evita que Bankinter cobre a una usuaria 516 euros de una compra que hizo tras ser estafada
FACUA pide sanciones contundentes para la promotora de AC/DC por negarse a devolver el dinero
FACUA se une a la movilización promovida en Madrid en apoyo a los refugiados
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