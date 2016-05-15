FACUA informa

Boletín semanal número 394
15/05/2016

Un prestamista ofrece eliminar a usuarios del Asnef desde una SL inexistente simulando el aval de FACUA

El Corte Inglés devuelve los 2.300 euros que cargó a un socio de FACUA Madrid por compras que no hizo

FACUA pide a la Junta de Extremadura participación en la elaboración de la norma de publicidad sanitaria

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Note E11 y Tiida C11 por problemas con el airbag

FACUA denuncia a otros siete cines de Galicia por prohibir la entrada de comida y bebida del exterior

FACUA Madrid logra que un juez anule por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una anciana

FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le dé participación en las políticas sobre comercio ambulante

"Tú también puedes tener una igual": La caspa machista del champú VR6 motiva la denuncia de FACUA

FACUA Málaga evita que Bankinter cobre a una usuaria 516 euros de una compra que hizo tras ser estafada

FACUA pide sanciones contundentes para la promotora de AC/DC por negarse a devolver el dinero

FACUA se une a la movilización promovida en Madrid en apoyo a los refugiados

FACUA Granada pide al nuevo alcalde que suspenda las exhumaciones del cementerio

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