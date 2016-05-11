FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Note E11 y Tiida C11 por problemas con el airbag
Durante el despliegue del dispositivo podría crearse una presión excesiva dentro del inflador y podría llegar a romperse.
FACUA.org
España-11/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La empresa ha indicado que reemplazará el inflador del airbag del conductor de los Nissan Note E11 afectados. | Imagen: flickr.com/juanelo242a (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Nissan modelos Note E11 y Tiida C11 fabricados entre 2007 y 2011 por problemas en sus airbags.
Existe la posibilidad de que se haya alterado la densidad del dispositivo pirotécni