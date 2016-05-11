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FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Note E11 y Tiida C11 por problemas con el airbag

Durante el despliegue del dispositivo podría crearse una presión excesiva dentro del inflador y podría llegar a romperse.

FACUA.org
España-11/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los vehículos marca Nissan modelos Note E11 y Tiida C11 fabricados entre 2007 y 2011 por problemas en sus airbags.

Existe la posibilidad de que se haya alterado la densidad del dispositivo pirotécni

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