Nuestras accionesAnte las posibles reformas del 'Piojito'

FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le dé participación en las políticas sobre comercio ambulante

La asociación lamenta que el Consistorio no haya tomado en cuenta las alegaciones presentadas a la Ordenanza que regula la actividad.

FACUA.org
Cádiz-10/05/2016
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FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le dé participación en las políticas sobre comercio ambulante pese a que se trata de un asunto que atañe de manera directa a los consumidores y reclama su participación en las posibles reformas que el Consistorio

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