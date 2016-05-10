FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le dé participación en las políticas sobre comercio ambulante
La asociación lamenta que el Consistorio no haya tomado en cuenta las alegaciones presentadas a la Ordenanza que regula la actividad.
FACUA.org
Cádiz-10/05/2016
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FACUA Cádiz reitera su apuesta por un modelo que permita la convivencia de las distintas modalidades de distribución comercial. | Imagen: flickr.com/carloscalamar (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Cádiz critica que el Ayuntamiento no le dé participación en las políticas sobre comercio ambulante pese a que se trata de un asunto que atañe de manera directa a los consumidores y reclama su participación en las posibles reformas que el Consistorio