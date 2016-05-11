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FACUA denuncia a otros siete cines de Galicia por prohibir la entrada de comida y bebida del exterior

La asociación recuerda que la actividad principal de las salas no es la venta de esos productos y anima a los usuarios a que presenten reclamaciones si se les impide el acceso.

FACUA.org
Galicia-11/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a otras siete salas de cine, de nuevo en Galicia, ante las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma por no permitir a los usuarios el acceso con bebida y comida adquiridas fuera de las instalaciones. Hace apenas una semana, la asocia

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