FACUA informa
Boletín semanal número 400
26/06/2016
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FACUA alerta de la llamada a revisión de los relojes Basis Peak por riesgo de quemaduras
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FACUA denuncia al grupo Cinesa por no permitir la entrada a sus salas con comida y bebida del exterior
#6PropuestasFACUA para mejorar la protección a los consumidores y la lucha contra el fraude
Un juez anula un recibo de 1.178 euros con el que Iberdrola acusaba a un usuario de manipular su contador
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