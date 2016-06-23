FACUA Sevilla advierte a Territorios de que ya ha sobrepasado el plazo legal para devolver las entradas
La organización del festival anuncia que reintegrará el importe de los pases tras cumplirse un mes desde la presentación de reclamaciones. La asociación aconseja a los usuarios denunciar si no son atendidos.
FACUA.org
Sevilla-23/06/2016
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La edición 2016 de Territorios iba a ser la 19ª consecutiva que se celebraba. | Imagen: www.territoriossevilla.com
FACUA Sevilla insta a la organización del Festival Territorios Sevilla a que devuelva de inmediato el dinero de las entradas y atienda a los usuarios que las adquirieron, los cuales se vieron afectados por la suspensi&oac