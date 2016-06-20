Nuestras accionesLa cantidad varía en función de la tarifa contratada

FACUA denuncia a Movistar por penalizar las bajas de sus tarifas Vive pese a ofrecerlas sin permanencia

La operadora cobra hasta 30 euros a los clientes que tramitan su baja anticipadamente pese a que los contratos que suscribe con ellos "no implican compromiso de permanencia".

FACUA.org
España-20/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por penalizar a clientes con sus tarifas Vive que se dan de baja anticipadamente cobrándoles hasta 30 euros, pese a que en las condiciones generales de los contratos de esas modalidades se asegura textualmente que el alta en dich

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