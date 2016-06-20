Nuestras accionesLas revisiones no se hacen con garantías

Un juez anula un recibo de 1.178 euros con el que Iberdrola acusaba a un usuario de manipular su contador

La sentencia subraya que la distribuidora no aportó el historial de consumo al afectado, socio de FACUA Madrid, y que en su informe tampoco constan los motivos por los que se llevó a cabo la inspección.

FACUA.org
Madrid-20/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid ha conseguido que un juez anule una factura de 1.178 euros que Iberdrola le estaba requiriendo a un usuario por una supuesta irregularidad en los puentes de tensión del equipo de medida de su servicio de luz.

En junio de 2014, Iván R.C., socio de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos