Un juez anula un recibo de 1.178 euros con el que Iberdrola acusaba a un usuario de manipular su contador
La sentencia subraya que la distribuidora no aportó el historial de consumo al afectado, socio de FACUA Madrid, y que en su informe tampoco constan los motivos por los que se llevó a cabo la inspección.
FACUA.org
Madrid-20/06/2016
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La sentencia estima todos los argumentos expuestos por FACUA Madrid. | Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Madrid ha conseguido que un juez anule una factura de 1.178 euros que Iberdrola le estaba requiriendo a un usuario por una supuesta irregularidad en los puentes de tensión del equipo de medida de su servicio de luz.
En junio de 2014, Iván R.C., socio de