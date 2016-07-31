FACUA informa
Boletín semanal número 405
31/07/2016
FACUA Catalunya imparte en Barcelona una charla informativa para jóvenes extutelados
FACUA Córdoba publica su 'Memoria 2015'
Aprobada moción contra la cláusula suelo de la Hipoteca Joven de Caja Rural, a petición de FACUA Granada
El Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por Gallardón
El juez del caso Volkswagen acepta la personación de FACUA, que representa ya a casi 5.000 afectados
FACUA Jaén critica que la empresa de aguas de Linares atienda a los usuarios con un teléfono 902
FACUA Castilla-La Mancha denuncia a un hotel de Cuenca por cobrar el aire acondicionado a los clientes
Condenados 11 directivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por la estafa de los sellos
FACUA Córdoba rechaza la ampliación de la zona azul en la capital promovida por los comerciantes
FACUA detecta diferencias de hasta un 85% en los precios de la leche entera
FACUA considera indignante que el Marañón haya cedido muestras de tejido humano para su posterior venta
El Defensor del Pueblo Andaluz pide a la alcaldesa la inclusión de FACUA Córdoba en la mesa de Emacsa
FACUA Sevilla logra que Movistar anule el cobro de 178 euros a un usuario tras un cambio de titularidad
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