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FACUA Jaén critica que la empresa de aguas de Linares atienda a los usuarios con un teléfono 902

La asociación recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recomendó hace un año a Industria que prohibiera esos teléfónos por el perjuicio económico que se ocasiona al consumidor.

FACUA.org
Jaén-29/07/2016
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FACUA Jaén denuncia que Linaqua, empresa suministradora de aguas en Linares, mantiene operativo su servicio de atención al cliente y de quejas a través de un teléfono 902, de tarificación especial.

La asociación viene recibiendo numerosas quejas de

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