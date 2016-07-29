FACUA Jaén critica que la empresa de aguas de Linares atienda a los usuarios con un teléfono 902
La asociación recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recomendó hace un año a Industria que prohibiera esos teléfónos por el perjuicio económico que se ocasiona al consumidor.
FACUA.org
Jaén-29/07/2016
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FACUA Jaén denuncia que Linaqua, empresa suministradora de aguas en Linares, mantiene operativo su servicio de atención al cliente y de quejas a través de un teléfono 902, de tarificación especial.
La asociación viene recibiendo numerosas quejas de