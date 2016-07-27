Nuestras accionesSentencia de la Audiencia Nacional

Condenados 11 directivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por la estafa de los sellos

FACUA, que ha estado personada en la causa como acusación particular, ha representado a más de 1.000 afectados. La sentencia ordena una indemnización global de 2.574 millones para los más de 190.000 estafados.

FACUA.org / Europa Press
España-27/07/2016
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La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a once de los trece exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa hasta doce años de cárcel y seis de ellos tendrán que indemnizar a los más de 190.000

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