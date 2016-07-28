FACUA Castilla-La Mancha denuncia a un hotel de Cuenca por cobrar el aire acondicionado a los clientes
El establecimiento LB Villa de Cuenca, de tres estrellas, pide a los huéspedes tres euros al día por refrigerar sus habitaciones. La asociación lo considera un abuso y pide a Consumo que abra expediente.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-28/07/2016
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Los huéspedes del hotel deben pagar por la refrigeración de sus habitaciones. | Imagen: www.hotellb.es
FACUA Castilla-La Mancha ha denunciado al hotel LB Villa de Cuenca tras haber tenido constancia de que el establecimiento cobra a los usuarios que se alojan en él tres euros al día por usar el aire acondicionado.
La asociación ha remitido un escrito al Servicio Provinc