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FACUA Castilla-La Mancha denuncia a un hotel de Cuenca por cobrar el aire acondicionado a los clientes

El establecimiento LB Villa de Cuenca, de tres estrellas, pide a los huéspedes tres euros al día por refrigerar sus habitaciones. La asociación lo considera un abuso y pide a Consumo que abra expediente.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-28/07/2016
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FACUA Castilla-La Mancha ha denunciado al hotel LB Villa de Cuenca tras haber tenido constancia de que el establecimiento cobra a los usuarios que se alojan en él tres euros al día por usar el aire acondicionado.

La asociación ha remitido un escrito al Servicio Provinc

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