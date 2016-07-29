FACUA Córdoba publica su 'Memoria 2015'
Finalizó el último año con 5.154 socios y 3.497 consultas y reclamaciones tramitadas. Los fraudes en telecomunicaciones se mantuvieron líderes de las denuncias de los cordobeses.
FACUA.org
Córdoba-29/07/2016
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FACUA Córdoba finalizó 2015 con un total de 5.154 socios y tramitó 3.497 consultas y reclamaciones de los consumidores cordobeses. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2015 de FACUA Córdoba puede descargarse en