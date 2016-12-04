FACUA informa
Boletín semanal número 423
04/12/2016
Reclamar: cómo, cuándo y dónde
FACUA Granada pide a la Junta que sancione a Endesa por la falta de mantenimiento en la zona de Cervantes
FACUA Madrid reclama refuerzos en el transporte público ante el cierre al tráfico de la Gran Vía
#Tarifazo: FACUA denuncia que la luz acumula siete meses de subidas, que han encarecido el recibo un 28%
En Ciudad Real, FACUA denuncia a los Multicines Valdepeñas por no permitir comida y bebida del exterior
Baleares abre expediente sancionador a Volkswagen tras las denuncias de FACUA
FACUA insta al Gobierno a que no dilate más la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos
La tarifa del agua oscila hasta un 349% de acuerdo a un estudio de FACUA en 28 ciudades
FACUA Córdoba denuncia que el ayuntamiento de la capital vulnera el Reglamento andaluz del taxi
FACUA pide al Gobierno de La Rioja que solucione la falta de médicos pediatras en el municipio de Nájera
FACUA informa de la retirada de varios lotes del medicamento Rabeprazol Normon, para úlceras y acidez
Retirada de las cápsulas Dosex y Boner Gold por no indicar que contienen el principio activo de la Viagra
FACUA Andalucía participa en un congreso internacional sobre resoluciones alternativas de litigios
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