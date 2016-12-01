Baleares abre expediente sancionador a Volkswagen tras las denuncias de FACUA
Es la cuarta comunidad en iniciar diligencias ante un fraude masivo que afecta a casi 700.000 vehículos en España, admitido por la propia compañía desde hace más de un año.
FACUA.org
España-01/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Gobierno de las Islas Baleares ha decidido iniciar un expediente sancionador a la multinacional Volkswagen tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por el fraude de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Las diligencias del Ejecutivo balear se suman a las ya i