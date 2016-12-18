FACUA informa
Boletín semanal número 425
18/12/2016
Convocadas movilizaciones en más de 40 ciudades contra los cortes de luz y abusos tarifarios #Apagón21D
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Meriva B y Astra K por un problema en el airbag
El CSD deja en evidencia a la RFEF y sí investigará la venta de entradas del Córdoba que denunció FACUA
FACUA Jaén imparte 29 talleres sobre reclamaciones, el ciclo integral del agua y el reciclaje
Registran peticiones de apoyo al #Apagón21D en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos
FACUA Castilla-La Mancha organiza un coloquio sobre el sector de las telecomunicaciones
Compromiso Social de Andalucía apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público
FACUA Córdoba reclama su participación en la nueva negociación para el parking del Reina Sofía
#Apagón21D: Organizaciones y partidos convocan movilizaciones contra los abusos de las eléctricas
FACUA informa de la retirada de la crema Noni Aloe Vera Reparadora por llevar corticoides no declarados
FACUA Granada denuncia la pésima atención al cliente de Alsa en la estación de autobuses de la capital
FACUA critica que la Comisión Europea dé seis meses más a las 'telecos' para seguir cobrando el 'roaming'
FACUA informa de la presencia de soja no declarada en un lote de tostadas Noglut de Santiveri
FACUA Sevilla vuelve a ganar en los tribunales a la Diputación por irregularidades en las subvenciones
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