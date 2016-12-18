FACUA informa

Boletín semanal número 425
18/12/2016

Convocadas movilizaciones en más de 40 ciudades contra los cortes de luz y abusos tarifarios #Apagón21D

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Meriva B y Astra K por un problema en el airbag

El CSD deja en evidencia a la RFEF y sí investigará la venta de entradas del Córdoba que denunció FACUA

FACUA Jaén imparte 29 talleres sobre reclamaciones, el ciclo integral del agua y el reciclaje

Registran peticiones de apoyo al #Apagón21D en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos

FACUA Castilla-La Mancha organiza un coloquio sobre el sector de las telecomunicaciones

Compromiso Social de Andalucía apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público

FACUA Córdoba reclama su participación en la nueva negociación para el parking del Reina Sofía

#Apagón21D: Organizaciones y partidos convocan movilizaciones contra los abusos de las eléctricas

FACUA informa de la retirada de la crema Noni Aloe Vera Reparadora por llevar corticoides no declarados

FACUA Granada denuncia la pésima atención al cliente de Alsa en la estación de autobuses de la capital

FACUA critica que la Comisión Europea dé seis meses más a las 'telecos' para seguir cobrando el 'roaming'

FACUA informa de la presencia de soja no declarada en un lote de tostadas Noglut de Santiveri

FACUA Sevilla vuelve a ganar en los tribunales a la Diputación por irregularidades en las subvenciones

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