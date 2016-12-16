Convocadas movilizaciones en más de 40 ciudades contra los cortes de luz y abusos tarifarios #Apagón21D
Las 25 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org y partidos que apoyan sus reivindicaciones también llaman a un apagón de una hora el 21D de a partir de las 19h.
FACUA.org
España-16/12/2016
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Más de 40 concentraciones y manifestaciones están convocadas este miércoles 21 de diciembre en todo el Estado en el marco de la iniciativa contra los cortes de luz a las familias sin recursos y la carestía de las tarifas eléctricas (