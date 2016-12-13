FACUA critica que la Comisión Europea dé seis meses más a las 'telecos' para seguir cobrando el 'roaming'
La asociación valora la aprobación de la nueva regulación pero insiste en reclamar el fin total y definitivo de los sobrecostes por usar sus teléfonos cuando viajen dentro de la Unión Europea.
FACUA.org
Europa-13/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Comisión Europea dé seis meses más a las multinacionales de telecomunicaciones para seguir cobrando el roaming, esto es, el sobreprecio que se paga cuando se viaja a un país extranjero, y no termine de una vez c