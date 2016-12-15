FACUA Jaén imparte 29 talleres sobre reclamaciones, el ciclo integral del agua y el reciclaje
La asociación se ha dirigido a adultos de poblaciones con menos de 5.000 habitantes de toda la provincia.
FACUA.org
Jaén-15/12/2016
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FACUA Jaén ha realizado veintinueve talleres formativos sobre consumo en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes de toda la provincia. Los cursos, realizados entre los meses de mayo y septiembre, han versado sobre las hojas de reclamaciones, la Junta Arbitral, el ciclo integral del ag