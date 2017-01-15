FACUA informa
Boletín semanal número 429
15/01/2017
FACUA denuncia a los cines ABC de Elche por no permitir comida y bebida del exterior
FACUA denuncia la publi de Frenadol: sale un enfermo al volante y en letra pequeña recomienda no conducir
FACUA Andalucía edita un cuento para fomentar el consumo responsable en niños de 500 colegios públicos
La AEPD permite a Movistar recoger la geolocalización de los móviles, en contra del criterio europeo
#RebajasTrampa El 84% de los consumidores ha detectado descuentos falsos en estas rebajas
FACUA alerta de ofertas envenenadas de la banca para no devolver todo lo cobrado con la cláusula suelo
Iberia indemniza con 1.685 euros a una socia de FACUA tras extraviar sus dos maletas
FACUA Sevilla apoya a la marea blanca y llama a participar en la manifestación del 15 de enero
FACUA reclama más plazas en las Aulas de la Experiencia para mayores de la universidad en Vizcaya
La Masía retira su aceite de oliva 0,0 tras la denuncia de FACUA por etiquetado engañoso
FACUA rechaza que se vuelva a penalizar a los pensionistas con un aumento del copago farmacéutico
El Ayuntamiento de Sevilla mantiene a Ausbanc en su registro de asociaciones de consumidores
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio