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FACUA Andalucía edita un cuento para fomentar el consumo responsable en niños de 500 colegios públicos

Con una tirada de 65.000 ejemplares, la federación distribuirá entre medio millar de centros públicos andaluces su publicación, diseñada a modo de cuento para los más pequeños.

FACUA.org
Andalucía-13/01/2017
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FACUA Andalucía ha editado un cuento con el que pretende fomentar el consumo responsable en niños de cinco y seis años de toda la Comunidad autónoma.

Con una tirada de 65.000 ejemplares, la federación distribuirá entre medio millar de centros p&uac

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