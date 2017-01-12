Nuestras accionesContratos para renunciar a acudir a juicio

FACUA alerta de ofertas envenenadas de la banca para no devolver todo lo cobrado con la cláusula suelo

La asociación tiene abiertas ya más de 2.000 causas para reclamar la devolución de las cantidades defraudadas con esta cláusula abusiva y también los gastos de formalización de las hipotecas.

FACUA.org
España-12/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de las ofertas envenenadas que está realizando la banca a los usuarios para que renuncien a recuperar todo el dinero cobrado fraudulentamente por la aplicación de las cláusulas suelo.

«Era más que previsible que las

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