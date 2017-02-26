FACUA informa
Boletín semanal número 435
26/02/2017
FACUA Madrid logra que un juez anule la compraventa de una silla de ruedas tras averiarse siete veces
FACUA Sevilla se une a la movilización de apoyo a los refugiados del domingo 26F y llama a participar
La marea blanca de Sevilla presenta en el SAS sus reivindicaciones antes de la movilización del 28F
Así distribuyó el Gobierno las subvenciones a las asociaciones de consumidores en 2016
Alertado por FACUA, el Ayuntamiento de Granada expedienta a una discoteca por publidad sexista
FACUA Sevilla ofrece una charla informativa sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios en Dos Hermanas
FACUA denuncia en Fiscalía una estafa telefónica que usa la devolución de la cláusula suelo como gancho
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Insignia por un problema en los frenos
FACUA alerta del riesgo de explosión de algunas cocinas de gas Bosch, Siemens y Balay
FACUA Comunidad Valenciana ofrece una charla sobre el sector eléctrico en Buñol
El Ayuntamiento de Zaragoza, sobre los incendios en los autobuses: "La seguridad no está comprometida"
FACUA pide a la Fiscalía que investigue la venta de un disfraz de "enfermera sexy" dirigido a niñas
Doble denuncia por falsedad documental contra María Rosa Díez, la "guardia pretoriana" de Luis Pineda
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