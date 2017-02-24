FACUA Madrid logra que un juez anule la compraventa de una silla de ruedas tras averiarse siete veces
La empresa Orto Ayudas SL se negó a la sustitución del producto pese a los constantes defectos y dejó al afectado varios meses sin un soporte básico para él por su minusvalía física. Invirtió en él 2.038 euros.
FACUA.org
Madrid-24/02/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que un juez resuelva un contrato de una venta de una silla de ruedas eléctrica defectuosa que se averió hasta en siete ocasiones por considerar que la empresa tendría que haber sustituido el producto por uno nuevo. La sentencia obliga a la vendedora