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El Ayuntamiento de Zaragoza, sobre los incendios en los autobuses: "La seguridad no está comprometida"

FACUA reclamó hace dos meses al consistorio que promoviera mejoras en la flota que opera el servicio para evitar nuevos y graves incidentes que el Gobierno municipal no considera de importancia.

FACUA.org
Aragón-20/02/2017
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El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza tomar ninguna medida contundente después de que varios autobuses urbanos de la capital hayan salido ardiendo en los últimos meses durante trayectos con pasajeros dentro.

FACUA, a instancias de su delegación territorial en Aragó

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