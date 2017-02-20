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Doble denuncia por falsedad documental contra María Rosa Díez, la "guardia pretoriana" de Luis Pineda

Presentó en un juicio tuits manipulados y falsificados para inventar que el portavoz de FACUA y el ex social media de la Policía la habían llamado "perra" y "golfa".

FACUA.org
España-20/02/2017
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ACTUALIZACIÓN: La denuncia dio lugar a la apertura de un procedimiento por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid contra María Rosa Díez, investigada como presunta autora de varios delitos de falsedad documental.

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