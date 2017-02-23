Así distribuyó el Gobierno las subvenciones a las asociaciones de consumidores en 2016
El BOE todavía no ha publicado los datos de las ayudas concedidas desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
FACUA.org
España-23/02/2017
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A punto de finalizar el mes de febrero, el BOE sigue sin publicar cómo se distribuyeron en 2016 las subvenciones a las asociaciones de consumidores desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualda