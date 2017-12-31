FACUA informa

Boletín semanal número 479
31/12/2017

Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter al cierre de 2017

FACUA reclama inspecciones exhaustivas sobre las fiestas de fin de año

La factura de la luz del usuario medio ha subido un 10,8% en 2017, según el análisis de FACUA

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FACUA pide inspecciones y la clausura de tiendas que vendan petardos a niños por debajo de la edad legal

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