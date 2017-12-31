FACUA informa
Boletín semanal número 479
31/12/2017
Estas son las 10 ONG españolas con más seguidores en Twitter al cierre de 2017
FACUA reclama inspecciones exhaustivas sobre las fiestas de fin de año
La factura de la luz del usuario medio ha subido un 10,8% en 2017, según el análisis de FACUA
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